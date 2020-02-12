الهلال الأحمر الكويتي يوزع مساعدات على 500 أسرة لاجئة بالأردن

نفذت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ،اليوم، برنامجا إغاثيا لتوزيع مساعدات عينية على أكثر من 500 أسرة سورية لاجئة بالأردن.

ويأتي البرنامج ضمن حملة الجمعية الإغاثية والطبية التي انطلقت أمس الثلاثاء بإجراء عمليات جراحية لنحو 50 حالة على يد فريق طبي تطوعي كويتي يتكون من استشاريين وأطباء متخصصين.

وفي هذا الإطار قالت أمين عام الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الهلال الأحمر خصص مساعدات إغاثية لتوزيعها على الأسر السورية اللاجئة في المخيمات العشوائية والمناطق الاخرى بالأردن خلال فصل الشتاء.

وأضافت البرجس أن «كسوة الشتاء» لهذا العام تتضمن البطانيات واجهزة التدفئة وكوبونات لشراء المحروقات الى جانب طرود لمواد غذائية أساسية تلبي حاجة الأسر وأفرادها بمختلف أعمارهم.

وذكرت أن عملية التوزيع جرت على مرحلتين احداها في مخيم عشوائي بمنطقة «سحاب» جنوب شرقي العاصمة عمان والأخرى في مقر الهلال الأحمر الأردني عبر كشوف بأسماء المستفيدين أعدها الهلال الأردني مسبقا.

وأكدت البرجس حرص الجمعية على مد جسور الإغاثة للاجئين السوريين في المنطقة لاسيما بالأردن الذي يستضيف ما يقارب من 3ر1 مليون لاجئ منهم من يقطن بالمخيمات الحدودية والعشوائية.

وأشارت إلى أن الجمعية تولي اهتماما خاصا لأزمة اللاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية عبر إعداد خطط وبرامج إغاثية متخصصة وداعمة للأوضاع الإنسانية ضمن إطار توجيهات قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وإلى جانب توزيع المساعدات أقام الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع شريكه الهلال الأحمر الأردني حفلا خاصا للأطفال جرى خلاله توزيع الهدايا بحضور مسؤولي الجمعيتين وعضوية الفريق الطبي الكويتي الدكتور عبد اللطيف التركي والدكتور أحمد الملا.

وعن هذا الحفل شدد مدير الادارة القانونية وشؤون المتطوعين الدكتور مساعد العنزي ل على حرص الهلال الاحمر الكويتي على تقديم الدعم النفسي للاجئين ومنهم شريحة الاطفال مثمنا في الوقت ذاته الدور اهمية الدعم المقدم من المتبرعين الكويتيين والمقيمين في دعم انشطة الجمعية.

ولفت العنزي إلى أن الجمعية تعمل عبر المتطوعين بتوزيع المساعدات والمواد الاغاثية يدا بيد الى مستحقيها وتوثيق العملية بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وتطوع بحفل توزيع المساعدات طلبة طب كويتيون في الاردن وهم حمد العجمي وشيخة الفزيع ونور العنزي حيث أكدوا في تصريحات ل أهمية العمل التطوعي بتعزيز القيم الإنسانية لدى الأطباء وغرس روح الإيثار في النفس مشيدين بالعمل الذي يقوم به الهلال الاحمر الكويتي والسمعة الطيبة التي يتميز بها في اوساط العمل الاغاثي.

ويضم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتية الذي يرأسه رئيس مجلس الادارة الدكتور هلال الساير كلا من أمين عام الجمعية مها البرجس ومدير الإدارة القانونية وشؤون المتطوعين الدكتور مساعد العنزي ومدير العلاقات العامة والاعلام خالد الزيد.

كما يضم الفريق الطبي التطوعي الكويتي خمسة أطباء متخصصين وهم الدكتور خالد الصبيح والدكتور خالد السبتي والدكتور سلمان الصباح والدكتور عبداللطيف التركي والدكتور احمد الملا.