“الاحتفالات الوطنية” تبحث الاستعدادات القائمة للاحتفالات المقبلة

عقدت اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية اجتماعا مصغرا اليوم لبحث التحضيرات والاستعدادات القائمة للاحتفالات الوطنية الشهر الجاري.

وأشادت امين سر اللجنة الشيخة امثال الاحمد الجابر الصباح خلال الاجتماع بجميع الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية المشاركة في التخطيط والاعداد للاحتفالات الوطنية 2020.

وأكدت الشيخة امثال الاحمد ضرورة العمل على معالجة بعض السلوكيات التي قد تصاحب هذه الاحتفالات خاصة ما يتعلق منها بهدر المياه ووضع حلول كفيلة بخروج الاحتفالات المقبلة بأبهى صورة لتكون معبرة عن عراقة واصالة الكويت وشعبها الوفي لقيادته الحكيمة.

ولفتت الى أهمية تعزيز القيم الحميدة وترسيخ مفاهيم الاحتفالات الوطنية في اطار اخلاقي ونشر ثقافة الاحتفالات بالمشاركة الايجابية من خلال القدوة الحسنة والتوعية بأهمية المياه وعدم التفريط بها عن طريق الهدر والتسبب في تضرر الاخرين.

يذكر ان الاجتماع استعرض فيديوهات «فلاشات» توعوية خاصة بهدر الماء اضافة الى استضافة معنيين في وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف ووزارة التجارة وبلدية الكويت ضمن البرامج التلفزيونية للتوعية بموضوع الحد من هدر المياه.