الجبري ينعى المخلد: الأسرة الرياضية الكويتية والخليجية فقدت أحد روادها

نعى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم الاربعاء الرئيس الاسبق لاتحاد كرة القدم ونادي القادسية المغفور له بإذن الله عبدالعزيز المخلد “احد اعمدة الرياضة الكويتية”.

وقال الجبري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان الاسرة الرياضية الكويتية فقدت احد روادها وقاماتها ممن نهضوا بلعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام في البلاد.

واوضح كان “للراحل دور كبير اثناء توليه رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونادي القادسية في تحقيق مختلف الانجازات آنذاك ما انعكس على استمرارية تطور الكرة الكويتية وانطلاقها نحو آفاق اوسع”.

واعرب الجبري عن بالغ مواساته لاسرة الفقيد والاسرة الرياضية الكويتية والخليجية والعربية التي “فقدت برحيله احد روادها” داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.