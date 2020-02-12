“الإطفاء”: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الرملي بمشروع مدينة المطلاع السكني إلى 4 أشخاص

اعلنت الادارة العامة للاطفاء ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الانهيار الرملي الذي وقع بمشروع مدينة المطلاع السكني في وقت سابق اليوم الاربعاء الى اربعة اشخاص.

وقالت الاطفاء في بيان صحفي ان هناك ثلاثة اشخاص من اصل 10 تعرضوا للحادث لازالوا محشورين تحت الرمال موضحة ان فرق الانقاذ تواصل عملها لإخراجهم.

وذكرت الاطفاء في بيان سابق انها قامت بالتعامل الفوري مع حادث انهيار رملي وقع في مشروع «المطلاع السكني» تعرض له 10 عمال وذلك بانتشال ستة منهم بينهم ثلاث وفيات.