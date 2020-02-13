«الإطفاء»: 6 وفيات و3 إصابات الحصيلة النهائية لانهيار الجدار الرملي في «المطلاع» السكنية

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الخميس عن انتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي بدأت أعمالها منذ يوم أمس الأربعاء في موقع حادث انهيار الجدار الرملي بمدينة المطلاع السكنية بعد جهود مضنية بذلتها فرق البحث والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للإطفاء.

وأوضحت الإدارة في بيانها عن ارتفاع حصيلة عدد الوفيات الناتجة من الحادث الى ٦ أشخاص ، فيما تمكنت فرق البحث والانقاذ من انتشال ٣ عمال بعد وقوع الحادث بلحظات وهم على قيد الحياة.

واضافت الإدارة الى ان سعادة الفريق خالد راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء قام بتفقد موقع الحادث مع كبار القيادات في الادارة العامة للإطفاء وأصدر تعليمات بفتح التحقيق بجانب الجهات المسؤولة لمعرفة أسباب الحادث الأليم.