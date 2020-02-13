«بلدية مبارك الكبير»: رفع ‪17728‬ طن من المخلفات.. خلال النصف الثاني من 2019

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال النصف الثاني من العام الماضي ، مشيرة إلى رفع 17728طن من مخلفات السكراب والأشجار والنفايات الإنشائية وأنقاض البناء .
وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة ملفي الحوالي بأن الإدارة قامت بوضع 2998 ملصق على السيارات المهملة ، رفع 188 سيارة مهمله وسكراب وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز السيارات ، تحرير 427 مخالفة تنوعت ما بين قانون 9/87 ، الباعة المتجولين ، اشغال طريق ، نظافة عامة بالإضافة إلى إصدار 118 ترخيص فضلا عن رفع 17728 طن من المخلفات تنوعت مابين مخلفات عضوية , مخلفات السكراب والأشجار , النفايات الإنشائية وأنقاض البناء , سكب مجاري.
ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .