«بلدية مبارك الكبير»: رفع ‪17728‬ طن من المخلفات.. خلال النصف الثاني من 2019

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال النصف الثاني من العام الماضي ، مشيرة إلى رفع ‪17728‬طن من مخلفات السكراب والأشجار والنفايات الإنشائية وأنقاض البناء .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة ملفي الحوالي بأن الإدارة قامت بوضع ‪2998‬ ملصق على السيارات المهملة ، رفع ‪188‬ سيارة مهمله وسكراب وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز السيارات ، تحرير ‪427‬ مخالفة تنوعت ما بين قانون ‪9/87‬ ‪ ‬، الباعة المتجولين‪ ‬، اشغال طريق ، نظافة عامة بالإضافة إلى إصدار ‪118‬ ترخيص فضلا عن رفع ‪17728‬ طن من المخلفات تنوعت مابين مخلفات عضوية , مخلفات السكراب والأشجار , النفايات الإنشائية وأنقاض البناء , سكب مجاري.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن ‪139‬ الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية ‪@kuwmun‬ بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “‪24727732‬” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية‪ ‬.