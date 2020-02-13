سفيرنا بالسودان يقدم أوراق اعتماده لرئيس تشاد سفيرا محالا لدى انجامينا

قدم سفير الكويت لدى السودان بسام محمد القبندي اوراق اعتماده لرئيس جمهورية تشاد ادريس ديبي سفيرا محالا غير مقيم لدى انجامينا.

وقال السفير القبندي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية انه نقل لرئيس تشاد تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأصدق أمنياته لتشاد وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار والاستقرار كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.

وثمن الرئيس التشادي ادريس ديبي إسهامات الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية في دعم اقتصاد تشاد من خلال تنفيذ مشروعات تنموية. واعرب السفير القبندي عن امله في ان تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور في مختلف مجالات التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين.