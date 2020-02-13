سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الـ56

غادر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم متوجها إلى مدينة ميونيخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الدورة ال56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

ويضم الوفد المرافق لسموه معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وعددا من كبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي معالي نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.