سمو الأمير يعزي رئيسة نيبال بوفاة عدد من مواطنيها بحادث مشروع «المطلاع»

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عدد من المواطنين النيباليين العاملين في أحد مواقع مشروع المطلاع السكني في دولة الكويت إثر الانهيار الرملي الذي وقع في الموقع راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عدد من المواطنين النيباليين العاملين في أحد مواقع مشروع المطلاع السكني راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.