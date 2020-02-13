4 مهتديات فلبينيات يشهرن إسلامهن على يد واعظات «إعانة المرضى»

أسفرت جهود واعظات جمعية صندوق إعانة المرضى داخل مستشفيات الكويت عن إقناع بعض المريضات والمرافقات داخل المستشفيات بالدخول في الإسلام، وكان آخر هذه الجهود إشهار 4 نسوة من الجنسية الفلبينية مرافقات لمريضات على يد الواعظة في إدارة التوعية والإرشاد أمينة عمر في مستشفى الصباح للأطفال ومستشفى مكي جمعة وسط فرحة وتكبير الحاضرات.

وإنطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» فان قسم الواعظات بإدارة التوعية والإرشاد يسعى لكسب قلوب المريضات والمرافقات غير المسلمات وإرشادهن لدين الله تعالى.

وقد أثمرت دعوتهن بفضل من الله إشهار العديد من الأخوات إسلامهن، وكانت قبل أيام قد اسلمت مريضة من الجالية السيلانية في مركز الكويت لمكافحة السرطان على يد الواعظة في إدارة التوعية والإرشاد ربيعة كلاجان وأخرى بمستشفى الرازي بحضور الواعظتين بدرية المطيري وواعظة الجاليات محمودة.