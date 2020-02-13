الفلبين ترفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت

أعلن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو قبل قليل رفع الحظر عن إرسال جميع أنواع العمالة إلى الكويت.
وقال بيلو خلال اجتماعه مع مكاتب العمالة المنزلية، إن الحظر انتهى وعاد الأمر كما كان بفضل الجهود التي قامت بها الخارجية ووزارة العمل علاوة على اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الفلبين.
واستمع بيلو خلال لقائه ممثلي المكاتب إلى أبرز المطالب الخاصة بإرسال العمالة إلى الكويت بما فيهم العمالة المنزلية علاوة على الأنواع الأخرى من العمالة الماهرة، ومتوسطة المهارة.
الجدير بالذكر ان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اجتمع اليوم الخميس مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى متابعة موضوع الحظر الذي فرضته الفلبين على إرسال العمالة إلى دولة الكويت بسبب جريمة القتل التي تعرضت لها إحدى العاملات المنزليات.
وقد أشاد الجانبان بنتائج الاجتماعات التي عقدت في دولة الكويت مؤخرا للجنة المشتركة الكويتية الفلبينية بشأن العمالة المنزلية حيث أكد الوزير ماماو عزم بلاده رفع الحظر الشامل.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.