الفلبين ترفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت

أعلن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو قبل قليل رفع الحظر عن إرسال جميع أنواع العمالة إلى الكويت.

وقال بيلو خلال اجتماعه مع مكاتب العمالة المنزلية، إن الحظر انتهى وعاد الأمر كما كان بفضل الجهود التي قامت بها الخارجية ووزارة العمل علاوة على اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الفلبين.

واستمع بيلو خلال لقائه ممثلي المكاتب إلى أبرز المطالب الخاصة بإرسال العمالة إلى الكويت بما فيهم العمالة المنزلية علاوة على الأنواع الأخرى من العمالة الماهرة، ومتوسطة المهارة.