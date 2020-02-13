السفير البديوي: الكويت تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي في اليمن

جددت دولة الكويت اليوم الخميس دعمها للاستقرار والتنمية في اليمن والتوصل لحل سياسي ودعم الوضع الانساني المتدهور في البلاد.

وقال سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ولكسمبورغ ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي «ناتو» جاسم البديوي في اجتماع للمانحين بشأن اليمن ببروكسل “إن دور دولة الكويت في دعم الوضع الإنساني في اليمن ينطلق من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وطارئة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق”.

وأشار إلى أن أعمال هذا الاجتماع الأول على مستوى كبار المسؤولين بشأن الوضع الإنساني في اليمن يأتي في ضوء الظروف السياسية والإنسانية المستمرة والتحديات الأمنية الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم.

واستعرض السفير البديوي الجهود التي تبذلها دولة الكويت لدعم الجهود السياسية الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضح ان دولة الكويت استضافت “في عام 2016 مشاورات سلام يمنية لأكثر من 100 يوم من أجل التوصل إلى حل” مبينا ان “دولة الكويت دائما ما تعرب عن استعدادها لاستضافة مثل هذه المشاورات في حال وجود رغبة لدى الأطراف اليمنية في التوصل إلى تسوية والاتفاق على حل سياسي”.

واوضح ان دولة الكويت اكدت مرارا أهمية إيجاد حل سياسي لأنه السبيل الوحيد لحل القضية اليمنية.

كما لفت السفير البديوي إلى “أهمية الركائز التالية لتحقيق حل سياسي وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 واتفاق ستوكهولم”.

وأوضح ان دولة الكويت قدمت في عام 2018 دعما لوجستيا إلى الحوثيين بنقلهم إلى ستوكهولم حتى يتمكنوا من المشاركة في مشاورات السلام.

وشدد على أن “دعم اليمن أمر ضروري في التغلب على الأزمة الإنسانية اذ تؤمن الكويت بأن الحل السياسي وحده هو السبيل لحل هذه الأزمة”.

وقال السفير البديوي إن دولة الكويت قدمت مؤخرا 250 مليون دولار خلال مؤتمر الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية الذي عقد في جنيف في 26 فبراير من العام الماضي إضافة الى تبرعها بمبلغ 11 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية للجنة الصليب الأحمر الدولية في اليمن في 28 سبتمبر من العام نفسه.

وأضاف أن دولة الكويت دعمت أيضا الشعب اليمني بإرسال فرق طبية تقوم حاليا بزيارات ميدانية في عدن لتوفير الإغاثة الصحية والقيام بعمليات جراحية.

وأشار الى ان دولة الكويت فتحت مخيما طبيا للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية وشرعت في إنشاء أسطول من المركبات الطبية المتنقلة في إطار حملة اغاثية.

وتشارك المفوضية الأوروبية الحكومة السويدية في تنظيم الاجتماع حول الوضع الإنساني الملح في اليمن.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن الاجتماع يهدف إلى جمع المانحين الدوليين ووكالات المعونة لمناقشة الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة العمل المتدهورة وظروف عمل المنظمات الإنسانية في اليمن ومعالجتها.

وبهذه المناسبة قال مفوض الاتحاد الاوروبي لإدارة الازمات جانيز ليناريتش إن “اليمن يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم وبدون الحصول الآمن على المساعدات فان حياة الملايين تصبح عرضة للخطر ويجب على أطراف الصراع أن تتمسك بالقانون الإنساني الدولي وأن تضمن دخول المنظمات الإنسانية بأمان ودون عائق”.