«الكهرباء»: حريق يوقف إنتاج محطة الزور الشمالية بالكامل

أعلنت وزارة الكهرباء والماء اندلاع حريق، اليوم الخميس، في محطة الزور الشمالية، ما أدى إلى إيقاف إنتاج المحطة بالكامل، دون وقوع إصابات.

وقالت الوزارة في بيان «اندلع في الساعة 4:00 من عصر اليوم حريق محدود في واحدة من وحدات محطة الزور الشمالية والتي تدار بواسطة القطاع الخاص «شركة شمال الزور»».

وأكد البيان أنه «تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المادية فقط».

وأضاف البيان «تم إيقاف إنتاج المحطة بالكامل كإجراء احترازي، وبادرت وزارة الكهرباء والماء وبشكل فوري بتعويض الفقد الكهربائي من خلال تشغيل الوحدات الاحتياطية في المحطات الأخرى لضمان استرار وصول الخدمة للمناطق دون انقطاع».