رئيس الوزراء البحريني يستقبل سمو رئيس الوزراء بمقر إقامته في ميونخ

استقبل صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة بمقر اقامته في مدينة ميونيخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق.

وقد أطمأن سموه على صحة أخيه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة داعيا المولى عز وجل أن يمتعه بالصحة والسلامة.

كما نقل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى سموه تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر المقابلة معالي رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوكيل للشؤون الأمنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح والوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء.