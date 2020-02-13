وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الفرنسية موضوعات مشتركة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى الكويت ماري ماسدوبوي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية.

وأكد الصالح في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة خلال استقباله السفيرة ماسدوبوي اليوم الخميس عمق علاقات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية فرنسا الصديقة.

من جانبها أكدت السفيرة ماسدوبوي وفق البيان على أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين معربة عن تقدير بلادها للدور الحيوي الذي تقوم به دولة الكويت لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة.