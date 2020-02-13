لجنة التحقيق في الانهيار الرملي بمشروع المطلاع تسلّم تقريرها 19 الجاري

‏‎أصدرت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة التحقيق في حادث انهيار جوانب حفر أحد خطوط الأمطار في مشروع مدينة المطلاع السكنية.

وتضمن القرار رقم 9 لعام 2020 في مادته الأولى تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور خالد عوض الحربي من كلية الحقوق في جامعة الكويت، وعضوية كل من الدكتور وليد عيد من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، و المهندس عبدالعزيز يعقوب الياسين من إدارة الخبراء في وزارة العدل، والمهندس طارق عواد العدواني والمهندس خالد عبدالمجيد الشطي من إدارة الأمن والسلامة في بلدية الكويت، بالإضافة لمقرر اللجنة أمينة عبدالكريم العوضي.

‏‎وتم تكليف اللجنة كما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري بمعاينة موقع الحادث، وبيان وصفه وملابساته، والوقوف على أسبابه، بالإضافة للاطلاع على المستندات التعاقدية، مع بيان ما إذا اتبعت أسس الأمن والسلامة في المشروع من عدمه، وإبداء الاقتراحات في شأن تلافي مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مع رفع التوصيات باتخاذ الإجراءات القانونية للمتسببين بالحادث محل التحقيق.

‏‎كما تضمن القرار رفع اللجنة التحقيق لتقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل 19 /2/ 2020.