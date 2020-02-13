رئيس الأركان حضر ختام برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي

برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، اقيم صباح اليوم حفل ختام برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي الأول، في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، حيث كان باستقبال الفريق الخضر لحظة وصوله مساعد آمر كلية مبارك العبدلله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طلب خليفة الفليج.

بعدها ألقى مدير برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي الأول العقيد الركن بحري محمد أبل العوضي كلمة رحب من خلالها برئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، حيث ذكر أن البرنامج يهدف إلى تطوير معرفة الضباط القادة بالسياق الاستراتيجي الوطني والإقليمي، وتعزيز القدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ، وفهم البيئة الاستراتيجية المحيطة، على مدى 3 أسابيع، لتنفيذ الأهداف الوطنية العليا مما يعزز مساهمتهم في ترجمة رؤية سيدي حضرة صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة «كويت جديدة 2035»، حيث استغرقت مدة إعداد البرنامج 9 أشهر تقريباً، وذلك من قبل كوادر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وبمشاركة الشراكات التعليمية من البعثة العسكرية البريطانية، والتنسيق مع جامعة الكويت، والشراكات التعليمية البريطانية من أكاديمية الدفاع وجامعة كرانفليد.

من جهته، ألقى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر كلمة هنأ من خلالها الضباط القادة على اجتيازهم البرنامج، وشكره وتقديره لكل من ساهم لإنجاح هذا البرنامج، متمنياً لهم النجاح وأن يعود على المشاركين بالفائدة المرجوة منه، لتطوير قدراتهم للسياق الاستراتيجي الوطني والاقليمي والدولي، وتطوير معارفهم على التحليل والقيادة والتخطيط والتطوير على المستوى الاستراتيجي العسكري.

ثم ألقى مساعد آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طلب خليفة الفليج كلمة شكر وجهها إلى المحاضرين الزائرين أساتذة العلوم السياسية والإقتصاد والإتصال الإستراتيجي من جامعة الكويت ومن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لدورهم في اثراء البرنامج أكاديمياً وهم: استاذ علم الاجتماع السياسي د. محمد غانم الرميحي، استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أ.د. عبدالرضا علي أسيري، استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. عبدالله أحمد الغانم، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. سعد حمد البراك، استاذ الإقتصاد بجامعة الكويت د. أنور شبيب الشريعان، واستاذ الإتصال الإستراتيجي والدراسات الثقافية بجامعة الكويت وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. ناصر بدر المجيبل.

وفي الختام، قام رئيس الأركان بتوزيع الشهادات على منتسبي البرنامج.