«نافذة على الكويت» تستعرض في رومانيا الدور الريادي الإنساني للبلاد

نظمت محاضرة بالمركز الثقافي الروماني بعنوان «نافذة على الكويت» جرى خلالها استعراض الدور الريادي لدولة الكويت في المجال الانساني بالإضافة إلى دورها الثقافي والحضاري في تعزيز التقارب والتآلف بين الأمم.

وأكد سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري في كلمة القاها خلال المحاضرة بالمركز الثقافي الروماني بمدينة بيتيشت شمالي بوخاريست حرص البلاد على اطلاع مختلف المجتمعات ومنها الروماني على المكون الثقافي لدولة الكويت وما توليه من اهمية كبيرة للثقافة باعتبارها عاملا مها وأساسيا في نشر الوعي الحضاري بين شعوب العالم.

وتناول السفير الهاجري في الكلمة التي ألقيت بمناسبة إطلاق مشروع ثقافي تربوي برعاية النادي الروماني العربي للثقافة والاعلام نهج الدبلوماسية الكويتية العريقة بقيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأوضح أن تسمية الأمم المتحدة لسمو امير البلاد «قائدا للعمل الانساني» واختيار الكويت «مركزا للعمل الانساني» أمر يعكس الدور الريادي لدولة الكويت في الاعمال الانسانية والخيرية.

وأكد ان التكريم الأممي يعد اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الكبير لسموه ودولة الكويت التي كانت ومازالت تمد يد الخير والسلام في شتى بقاع الارض.

كما تطرق السفير الهاجري إلى دور دولة الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2018-2019 وما حققته من اسهامات في الدفاع عن القضايا العادلة.

وأبرز السفير الهاجري دور دولة الكويت في دعم القضايا الانسانية وحل الخلافات بالطرق السلمية تجسيدا للمبادئ السامية والنبيلة لدبلوماسية دولة الكويت ونهجها في التعاطي مع المستجدات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية اشاد السفير الهاجري بعمق الروابط بين دولة الكويت ورومانيا وتطور آليات التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وحضر الفعالية المستشار في سفارة دولة الكويت لدى رومانيا طلال المنصور ورئيسة المركز الروماني الثقافي كاري مان وعمدة مدينة بيتيشت اضافة الى العديد من الاكاديميين ورجال الاعلام والمثقفين وطلاب الجامعات.