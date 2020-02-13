التويجري: أهمية كبيرة للمشاركة الكويتية بتأسيس المركز العربي للاستعداد للكوارث

أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح التويجري اليوم الخميس أهمية مشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمبادرة تأسيس المركز العربي للاستعداد للكوارث.

وقال التويجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان “مشاركة الهلال الاحمر الكويتي “مهمة ومفيدة لما يقدمه وما يمتلكه من خبرة كبيرة وفاعلة على مستوى تقديم الاعمال الانسانية في العالم اجمع حيث تقف وراء الجمعية الحكومة الكويتية وقيادة دولة الكويت وهي الدولة السباقة وصاحبة ريادة الاعمال الإنسانية والإغاثية”.

ووصف التويجري الهلال الاحمر الكويتي بأنه عضو مهم في المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر مضيفا “وكعادته يتفاعل مع القضايا الإنسانية والتي تهم المنظمة بشكل عام”.

ولفت الى ان مشاركة الزميلين من الهلال الاحمر الكويتي خالد المطيري وشملان فخرو في امانة المنظمة أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين أمانة المنظمة والجمعية والاطلاع على بعض الأعمال التي تقوم بها امانة المنظمة وخاصة «المركز العربي للاستعداد للكوارث» الذي تم ربطه بشكل مبدئي مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي وهيئة الهلال الاحمر السعودي وجمعية الصليب الاحمر اللبناني وسيتم ربطه بعد ذلك بجميع الدول العربية من خلال جمعياتها الوطنية.

وبين التويجري ان أهداف المركز تتمثل في التنبؤ بالكوارث قبل وقوعها واشعار الجمعيات الوطنية بذلك بجانب نشر الوعي بكيفية الاستعداد للكوارث وتدريب الكوادر والمتطوعين في الجمعيات العربية وكذلك نشر النداءات عند حصول كارثة كالاستغاثة أو طلب المساعدة بحيث تكون امانة المنظمة وسيط في اعلان هذه النداءات مع الدول العربية والجمعيات المانحة وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة للمساعدات لأي بلد يصاب بأي كارثة.

واوضح ان المركز يعد مبادرة من المنظمة وستعرض تجربة تأسيسه على الهيئة العامة في البحرين في مارس المقبل معربا عن الأمل بأن تكون على مستوى تطلعات الجمعيات والدول العربية بشكل عام.

من جهته قال منسق ادارة المتطوعين في الهلال الاحمر الكويتي خالد المطيري في تصريح مماثل ل ان مشاركة الجمعية في المنظمة تأتي بناء على طلب المنظمة العربية للإعداد لإنشاء مركز العمليات العربي للاستعداد والتأهب للكوارث بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الرياض.

واشار الى ان الوفد يعمل مع المنظمة العربية للمساهمة في انشاء المركز وتطويره وقدم ورشة عمل بعنوان «التقييم في حالات الكوارث» ناقش فيها عمليات تقييم الكوارث وتبادل الخبرات مع أعضاء المركز للحد من الكوارث وأخطارها على المجتمع.