وزير الكهرباء: نفخر ونعتز بطاقاتنا الشبابية المبدعة

أعرب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل اليوم عن فخره واعتزازه بالطاقات الشبابية العاملة بوزارة الكهرباء والماء التي تحرص على تطوير سير العمل بالوزارة.

وقال الفاضل في تصريح صحفي على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة «الابتكار والتميز» الذي تنظمه الوزارة سنويا إن هذه الجائزة تعد المبادرة الأولى من نوعها والتي تأتي استكمالا لرؤية واستراتيجية الوزارة “التي اطلقناها تحت شعار «مستقبل يتحقق» في 19 سبتمر 2019”.

وأضاف أن الابتكار وسيلة لإيجاد حلول جديدة للتحديات التي نواجههھھا وتقديم مثل هذه الجوائز يساعد على تحفيز المنظور غير النمطي والتفكير الإبداعي الخلاق لدى العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الجوائز تخلق روح التنافس الإيجابي وتحسن بيئة العمل وتنمي قدرات العاملين وتشجع المشاركة في تطوير مجال العمل مما يحقق محورا اساسيا من محاور برنامج عمل الحكومة وهو “تطوير الأداء الحكومي”.

وذكر أن تصنيف فئات المشاركة في هھذه الجائزة ينقسم إلى ثلاثة مجالات الهھندسية والادارية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لتغطي الجوانب المختلفة لطبيعة العمل في الوزارة.

من جهتها قالت رئيسة الفريق الفني لتطبيق جائزة الابتكار والتميز عواطف الشاهين ان هذه الجائزة تعتبر نقلة نوعية بوزارة الكهرباء والماء إذ تم طرحها وفقا لرؤية واستراتيجية الوزارة.

ولفتت الشاهين إلى أن الجائزة تسهم في تشجيع موظفي الوزارة على المبادرات والبحوث العلمية اضافة إلى تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة خدمات الوزارة في شتى المجالات.