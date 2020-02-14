سمو الأمير يهنئ الرئيس الصربي بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكساندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكساندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.