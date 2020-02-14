وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية مالطا على هامش مؤتمر “ميونخ للأمن”

التقى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية مالطا الصديقة ايفاريست بارتولو اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن اذ تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كافة المجالات كما تم مناقشة تطورات الأوضاع والقضايا الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروباالمستشار محمد حياتي.