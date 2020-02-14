وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية العراق على هامش مؤتمر “ميونخ للأمن”

التقى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية العراق الشقيق محمد الحكيم اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن اذ تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والاستمرار بتنميتها وتوطيدها على كافة المستويات والأصعدة كما ناقش معالي الوزيران مختلف المواضيع والقضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروباالمستشار محمد حياتي.