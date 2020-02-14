وزير الخارجية يلتقي في ميونخ وزير الدولة بالخارجية الألمانية

التقى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة نيلز آنين وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في شتى المجالات كما تمت مناقشة تطورات القضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد يعقوب حياتي.