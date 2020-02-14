وزير الخارجية يلتقي نظيره اليمني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية الشقيقة محمد الحضرمي وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في شتى المجالات كما تمت مناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.