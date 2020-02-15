«الصحة» للقطاع الأهلي: لا تسمحوا بمغادرة الحالات المشتبهه بإصابتها بـ كورونا

أكدت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتورة فاطمة النجار وجود تنسيق بين الوزارة وجميع المرافق الطبية الأهلية فيما يخص الإجراءات المتبعة فيما يخص فيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت النجار بأن الإجراءات المتبعة في القطاع الأهلي الطبي حسب تعميم وزارة الصحة فيما يخص الإجراءات المتبعة حول «كورونا» عدم السماح بمغادرة الحالات المشتبهه بها في المستشفيات الأهلية لحين نقلها وعزلها بمكان مناسب وفق ارشادات منع العدوى، والتنسيق مع ادارة الطوارئ الطبية لنقل المريض الى المستشفى الحكومي التابع له مع التنسيق المسبق للتأكد من استعداد القطاع الطبي بالمستشفى الحكومي لاستقبال الحالة.

وأوضحت بأن وزارة الصحة شددت على جميع المؤسسات الصحية الأهلية الالتزام بالإجراءات الخاصة مع فيروس «كورونا» المستجد.

وشددت النجار على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل من يخل بالتعليمات المتبعة فيما يخص فيروس كورونا، بحيث تصل الى ايقاف الأطباء عن العمل.