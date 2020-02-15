وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير الخارجية في جمهورية قبرص الصديقة نيكوس كريستودوليدوس اليوم السبت وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن اذ تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها إلى آفاق أرحب كما ناقش الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.