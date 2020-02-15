سمو رئيس مجلس الوزراء يجتمع إلى رئيسي كازاخستان وأستونيا كلا على حدة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

اجتمع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة كاسيم جومارت توكاييف بمقر اقامة فخامته بمدينة ميونيخ في ألمانيا الاتحادية.

كما اجتمع سموه بمقر اقامته الى فخامة رئيس جمهورية استونيا الصديقة السيدة كيرستي كاليوليد.

حضر اللقائين معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.