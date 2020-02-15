هيئة القصر تكرم الفائقين المشمولين برعايتها وموظفيها المثاليين والمتقاعدين

كرمت الهيئة العامة لشؤون القصر الكويتية اليوم السبت المشمولين برعايتها من الفائقين وموظفيها المثاليين والمتقاعدين تقديرا لجهودهم المبذولة وذلك برعاية وحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار الدكتور فهد العفاسي.

وقال المدير العام للهيئة براك الشيتان في كلمة القاها خلال الحفل ان «القصر» التي “تحظى برعاية حكومية خاصة تقدم رسالة إنسانية نبيلة تستهدف خدمة المشمولين برعايتها”.

واضاف الشيتان ان “انشاء الهيئة يعد من الانجازات الرائدة في المنطقة وتفتخر بها الكويت منذ نحو ثمانية عقود” لافتا الى السعي الدؤوب لمواصلة “مسيرة التطوير الحافلة بالانجازات والساعية الى تجاوز العقبات والمعوقات”.

واوضح ان الحفل الذي شهد تكريم نحو 600 من الفائقين المشمولين برعاية الهيئة يجسد حرصها على دفعهم الى المزيد من التحصيل العلمي داعيا جميع العاملين فيها الى الاستمرار في العطاء بغية المساهمة في تحقيق وترجمة رسالة الهيئة الانسانية.

وتأسست الهيئة العامة لشؤون القصر عام 1938 لأهداف إنسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.

والهيئة جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتتمتع بكل الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال.