وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنلندا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

التقى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بوزير الخارجية في جمهورية فنلندا الصديقة بيكا هافيستو اليوم السبت وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن اذ تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.