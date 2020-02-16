الفريق المكراد كرم رئيس وأعضاء فريق «شامل 6»

استقبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء في مكتبه رئيس فريق تمرين «شامل 6» العقيد معاذ الحمادي وأعضاء الفريق، وذلك بحضور نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص.

وبدأ الفريق المكراد كلمته بنقل تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح لأعضاء الفريق واثنى على جهودهم وعملهم الذي بذلوه طوال فترة التجهيز التي امتدت لشهور وتوجت بالنجاح بمشاركة 30 جهة حكومية عسكرية ومدنية.

وفي الختام، كرم الفريق خالد المكراد اللواء جمال البليهيص والعقيد معاذ الحمادي وجميع أعضاء فريق تمرين «شامل 6».