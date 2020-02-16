بلدية الفروانية: رفع 40 سيارة مهملة وإزالة 90 حاجز تستغل كمواقف

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بحملة مكثفة اشتملت على رفع السيارات المهملة ومداهمة الأسواق العشوائية ومتابعة تراخيص المحلات ومكاتب تأجير السيارات فضلا عن التعامل مع كافة الشكاوي الواردة عبر حسابات البلدية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو الشكاوي الواردة من المواطنين والمقيمين عبر واتساب البلدية بجميع مناطق المحافظة بناء على تعليمات الإدارة العليا بالتعامل الفوري مع الشكاوي.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج أنه قد تم التشديد على مفتشي الإدارة بتكثيف الحملات التفتيشية لرفع مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن التعامل الفوري مع كافة الشكاوي الواردة وحلها بأسرع وقت ممكن وذلك من منطلق حرص البلدية بحل جميع الشكاوي والاستفسارات التى تقدم من قبل المواطنين والمقيمين.

وأضاف الخرينج أنه تم رفع 40 سيارة مهملة وإرسالها لموقع الحجز بالبلدية عقب انتهاء المدة القانونية للملصقات فضلا عن وضع 150 ملصقاً على سيارات مهملة ومعروضة للبيع تمهيداً لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية والتى أشرف عليها رئيس النوبة “أ” ناصر عبد الله العراده، رئيس النوبة “ج” عبد العزيز الوهيده، رئيس النوبة “ب” عبدالله العدواني ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافي.

وتابع الخرينج أنه تم تحرير 60 مخالفة تضمنت مخالفات إستغلال مساحة ونظافة عامة وباعه جائلين، لافتاً إلى أنه تم مصادرة حمولة 7 لوريات من الخضروات والفواكة والملابس المستعملة بسوق الحريم فضلا عن إستبدال 60 حاوية سعة 1100 لتر.

وأشار الخرينج إلى أنه تم ضبط 5 باصات تقوم بترويج المواد الغذائية على الأسواق العشوائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين بتحرير مخالفات لهم باعة جائلين، مشيراً إلى أنه تم رفع 4 لوريات من الإطارات المستعملة وإرسالها لموقع حجز الإطارات بالسالمي.

وذكر الخرينج أنه تم إزالة 90 حاجزا مقاما على أملاك الدولة تستخدم لحجز المواقف.

وأختتم الخرينج أن المفتشين يقومون بصفة دورية برصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مناشدا الجميع الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.