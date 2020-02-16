وزيرة الأشغال: معالجة الملاحظات الفنية على مصانع الأسفلت لإنجاز إصلاحات الطرق

شددت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس على ضرورة الانتهاء من معالجة الملاحظات الفنية على مصانع الإسفلت والتزامها بالمعايير المحددة، وذلك في إطار السعي لوضع خطط لمتابعة إنجاز إصلاحات الطرق، وذلك خلال لقاء جمعها بفريق التفتيش التابع لمكتب الوزير للاطلاع على إجراءات ضبط الجودة لعمليات إصلاح الطرق في المصانع والمواقع.

وقدم الفريق عرضا مرئيا تضمن ملاحظات فنية على المصانع الخاصة بالاسفلت و بعض المعايير التي تتطلب الالتزام بها.

كما اطلعت الوزيرة الفارس على أهم الملاحظات الفنية حول عمليات فرش الإسفلت ومدى التقدم في معالجة الملاحظات بشكل يحقق السرعة والكفاءة في إنجاز عمليات إصلاح الطرق وفرشها بالإسفلت وفق المواعيد المجدولة.