«نزاهة» تطلق حملة «من أجل الكويت» لتعزيز مكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إطلاق حملتها التوعوية تحت عنوان “من أجل الكويت” والتي تستهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار تفعيل اختصاصاتها بما يتوافق مع رؤية استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد «2019-2024» وتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة بشأن محور “تعزيز النزاهة”.

وأشارت نزاهة إلى أن من أهداف الحملة هو خلق الوعي لدى الجمهور بأهمية تعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون والشعور بالمسؤولية الوطنية، وتحقيق شراكة مجتمعية بين نزاهة وكافة مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع بهدف تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة وتحقيق النتائج المرجوة منها لتنمية مستدامة فاعلة.

وأكدت نزاهة أنها تعمل وفق برنامج عمل من خلال التوعية الوقائية عبر توحيد الجهود المشتركة مع كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع باعتبارهم شركاء في الغاية نحو تعزيز النزاهة وإرساء الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها مما يترتب عليه خلق المزيد من الثقة في الجهود الوطنية والمساهمة في تهيئة بيئة أفضل لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كافة المؤشرات العالمية المعنية بمكافحة الفساد وصولا إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

ودعت الهيئة إلى المشاركة المجتمعية وممارسة دور أكبر عبر التفاعل مع أهداف الحملة وحدوث التغيير الدائم واستمرار تحقيق النتائج بدقة وتناغم مع جميع الأطراف المعنية.