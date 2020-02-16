افتتاح معرض القبول الجامعي السنوي الثامن للعام الجامعي 2019-2020

تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي افتتحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت معرض القبول الجامعي السنوي الثامن والذي يقام خلال الفترة من 16 – 20 فبراير 2020، في مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بالحرم الجامعي -الشويخ.

وبهذه المناسبة أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز عايد الظفيري أن الهدف من إقامة المعرض السنوي للقبول هو تعريف طلبة الثانوية العامة المقبلين على الدراسة الجامعية بالتخصصات المطروحة أمامهم ومساعدتهم على تحديد رغباتهم وميولهم.

وذكر أ.د. الظفيري أن لكليات الجامعة شروط ومتطلبات مختلفة، مشيراً إلى أن إدارة القبول المشاركة في المعرض على أتم استعداد للرد على استفسارات الطلبة وتوضيح شروط القبول فيها.

ومن جهته، بين عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. على المطيري أن الهدف من هذا المعرض هو تعريف الطلبة بمتطلبات القبول في جامعة الكويت بالكليات المختلفة من حيث نسب الثانوية العامة واختبارات القدرات، موضحاً أنه لم يتم أي تغيير على نسب القبول لهذا العام.

وأشار د. المطيري، إلى أن المعرض لهذا العام يشمل على محاضرات تساهم في مساعدة الطلبة على تحديد ميولهم الدراسية.

وبدورها، أشارت مديرة إدارة القبول في عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت هند السالم إلى أن المعرض يتضمن مشاركة جميع كليات الجامعة البالغ عددها 15 كلية لتعريف الطلبة على التخصصات المطروحة بالجامعة.

وشكرت السالم الإقبال الكبير من مدارس الثانوية من بنين وبنات سواء الحكومية أو الخاصة على الحرص في الحضور للمعرض وتعريف الطلبة بالتخصصات المطروحة من قبل الجامعة لتحديد ميولهم ورغباتهم والرد على استفساراتهم.

وأقيم على هامش المعرض محاضرة عرض خلالها فيديو توضيحي يبين كيفية حساب المعدل المكافئ وأوزان اختبارات القدرات في كليات الجامعة المختلفة، وشرح لطريقة وخطوات التسجيل عبر نظام التسجيل الالكتروني، وكيفية تعبئة الرغبات والبيانات عبر موقع الجامعة، إلى جانب كيفية التواصل مع الخط الساخن للعمادة في حال حدوث خلل بالنظام.

وجدير بالذكر أن معرض القبول الجامعي السنوي تنظمه عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت مرتين في كل عام جامعي.