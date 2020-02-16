سمو الأمير يشمل برعايته “بطولة كأس المربين للعام 2020” للخيل العربية

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيمت مساء أمس «بطولة كأس المربين للعام 2020» للخيل العربية وذلك بمركز الجواد العربي «بيت العرب».

هذا وقد أناب سموه رعاه الله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح لحضور البطولة.

وكان في استقبال ممثل سموه مدير عام مركز الجواد العربي «بيت العرب» رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس المربين للعام 2020 الشيخة سارة فهد الدعيج الصباح ورئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي علاء حمد الرومي والسادة أعضاء مجلس الامناء.

وبدأت البطولة بالنشيد الوطني ثم ألقى ممثل سموه رعاه الله وزير شؤون الديوان الأميري كلمة أشاد خلالها بالقائمين على البطولة وكافة المنظمين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

بعدها بدأ عرض الخيول المشاركة في البطولة واستعراض النتائج من قبل لجنة التحكيم وقد قام ممثل سموه حفظه الله بتوزيع الجوائز على الفائزين بالبطولة.