«الشؤون»: تنقلات بين بعض مديري الإدارات

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، اليوم، مجموعة قرارات إدارية قضت بنقل بعض العاملين من أصحاب الوظائف الإشرافية في معظم قطاعات الوزارة، وذلك للارتقاء بالعمل بصورة أكبر، وتحقيق الصالح العام.

وأشتملت القرارات على نقل مديرة إدارة الجمعيات الأهلية في قطاع التنمية الاجتماعية منيرة الكندري، إلى مديرة إدارة الشؤون المالية في قطاع الشؤون المالية والإدارية، ونقل مدير إدارة التوريدات والمخازن بالندب في قطاع الشؤون المالية والإدارية خالد القحطاني، إلى مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالندب في قطاع التنمية الاجتماعية.

كما تضمنت القرارات نقل مدير إدارة الشؤون المالية بالندب حمود العتيبي، إلى مدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالندب في قطاع شؤون التعاون، ونقل مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني أحمد فريج، إلى مدير إدارة التوريدات والمخازن، فضلا عن نقل نقل مدير إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية بالندب أحمد الفودري، إلى مدير إدارة رقابة الحضانات الخاصة بالندب في قطاع التنمية الاجتماعية.

وقضت القرارات أيضاً بنقل مديرة إدارة رقابة الحضانات الخاصة بالندب في قطاع التنمية الاجتماعية دلال المطيري، إلى مديرة إدارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية بالندب.