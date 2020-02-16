«إعانة المرضى» تطلق حملة جديدة لمساعدة مرضى السرطان داخل الكويت

كشف مدير الإدارة الطبية بجمعية صندوق إعانة المرضى عجيل الطوق عن حملة جديدة تقيمها الجمعية لمساعدة أكثر من 22 ألف مريض يحتاجون مساعدات وأدوية تزيد قيمتها عن الستة ملايين دينار كويتي سنويا.

وقال الطوق في تصريح صحفي بمناسبة إنطلاق الحملة الجديدة لدعم مرضى السرطان، إن الحملة تأتي استكمالاً لدور الجمعية الإنساني في مساعدة المرضى المحتاجين الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق داخل الكويت، بعدما ضاقت عليهم ظروفهم ولم يعودوا قادرين على توفير ثمن الأدوية التي يحتاجونها، موضحا أن الهدف من الحملة تذكير المتبرعين من أهل الإحسان والصدقات بشريحة تعيش بيننا يعانون معاناة شديدة بسبب تكالب الفقر والمرض عليهم على أمل أن تساهم الحملة في تخفيف آلامهم، وسد حاجة الكثير منهم ممن يتقدمون للجمعية بطلب المساعدات وتوفير الأدوية غالية الثمن، لا سيما أمراض السرطان والروماتويد والكبد والقلب وأمراض الفشل الكلوي والأمراض المناعية، ومرضى السكر من الأطفال، فضلاً عن سداد المصروفات عن المرضى المحتاجين الذين يراجعون المستشفيات وهم غير قادرين عن سداد المصروفات اللازمة، كتكاليف أشعات الرنين والتحاليل الطبية مدفوعة الثمن وتكاليف العمليات الجراحية أو الإقامة بالمستشفيات للتطبيب، بجانب توفير الأجهزة الطبية والتعويضية والنظارات الطبية والعدسات وغيرها.

وشكر الطوق، المحسنين وأهل الخير ومؤسسات المجتمع المدني التي تتفاعل مع حملات الجمعية بإيجابية، كما شكر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والشخصيات البارزة في وسائل التواصل الاجتماعي على تفاعلهم الإيجابي مع مشاريع الجمعية، وثمن دورهم المميز مع حملات الجمعية ذات الطابع الإنساني والإغاثي ومشاريع التوعوية الصحية والطبية.