انطلاق اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت

انطلقت صباح يوم أمس السبت، اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت والتي تعقد للمرة الثانية لهذا العام.

وبهذا الصدد، ذكرت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس الدكتورة رواء الجارالله، أن عدد الطلبة الذين قدموا الاختبار ما يقارب 9000 طالب موزعين على مختلف الكليات بجامعة الكويت بمختلف المواقع.

وبينت د. الجارالله بأن الاختبار تضمن اختبار اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اختباري الكيمياء والرياضيات، حيث عقد الاختبار بسلاسة ولم تواجههم أي عقبات في الازدحام المروري كما في السابق.

وأكدت أن الاختبار تم بانسيابية عالية وتميز هذا العام بفتح موقع جديد بمدينة صباح السالم «كلية الآداب» بالشدادية، حيث أدى الطلبة اختبار القدرات ولم تواجههم أية عوائق في الوصول إلى المنطقة أو إلى القاعات وقام فريق انجاز الجامعي بإرشادهم.

وتقدمت د. الجارالله بالشكر لفريق انجاز الجامعي على جهودهم ودورهم في مساعدة الطلبة، كما شكرت وزارة الداخلية لتعاونهم معهم بشكل كبير حيث تم توزيع الدوريات على مختلف المواقع والشكر موصول لجميع إدارات الجامعة المختلفة لمساهمتهم في إنجاح أداء اختبار القدرات الأكاديمية.