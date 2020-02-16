الوزيرة الفارس: الالتزام بالمعايير والجودة في اصلاحات الطرق

* السرعة والكفاءة في إنجاز إصلاح الطرق وفرشها بالأسفلت



أكدت وزارة الأشغال العامة الكويتية ضرورة الإنتهاء من معالجة الملاحظات الفنية على مصانع الإسفلت وإلتزامها بالمعايير المحددة وذلك في إطار السعي لوضع خطط لمتابعة إنجاز إصلاحات الطرق.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد أن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اجتمعت بفريق التفتيش التابع لمكتب الوزير للاطلاع على إجراءات ضبط الجودة لعمليات إصلاح الطرق في المصانع والمواقع.

وأضاف البيان ان الفريق قدم عرضا مرئيا تضمن ملاحظات فنية على المصانع الخاصة بالاسفلت وبعض المعايير التي تتطلب الإلتزام بها.

وتابع ان الوزيرة الفارس اطلعت على اهم الملاحظات الفنية حول عمليات فرش الإسفلت و مدى التقدم في معالجة الملاحظات بما يحقق سرعة وكفاءة في انجاز عمليات اصلاح الطرق و فرشها بالإسفلت وفق المواعيد المجدولة.