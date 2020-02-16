“الجمارك”: أحدث الأجهزة لرصد المواد المشعة والنووية

قالت الادارة العامة للجمارك انها زودت مناطقها الجمركية باحدث الاجهزة التقنية لرصد وكشف حركة المواد الاشعاعية والنووية فضلا عن تدريب كوادرها الوطنية للوصول الى كامل جاهزيتها بنسبة 100 % خلال الفترة المقبلة.

وقالت «الجمارك» في بيان صحافي اليوم بمناسبة الزيارة التفقدية الثانية لوفد من ادارة الامن الوطني بوزارة الطاقة الامريكية الى منفذ العبدلي وميناء الدوحة ان الادارة اتخذت عدة اجراءات لرصد حركة المواد المشعة ادراكا منها لاهمية التصدي للخطر الاشعاعي.

واضافت ان الزيارة جاءت في اطار تبادل المعلومات والخبرات وتزويد الجانب الكويتي بالاجهزة اللازمة للكشف عن المواد المشعة وضمن اتفاقية التعاون المشترك مشيرة الى ان الوفد اطلع ايضا خلال زياراته على نوعية الاجهزة التي تحتاجها الجمارك الكويتية.

يذكر ان الادارة العامة للجمارك فعلت مشروع المراقبة الاشعاعية للمنافذ الجمركية في منفذ «النويصيب» عبر تدشين بوابتين جديدتين للكشف عن المواد الاشعاعية والنووية تمكنها من حظر تسريب هذه المواد الخطرة والتاكد من خلو البضائع الواردة من تلك المكونات.