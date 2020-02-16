“التقدم العلمي”: إقبال كبير على أول مهرجان للروبوتات والذكاء الاصطناعي

* استهدف دعم الرؤية المستقبلية لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي وتكنولوجي عالمي

قالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن مهرجان «الروبوتات والذكاء الاصطناعي» الأول الذي نظمته تحت رعاية سمو أمير البلاد شهد إقبالا كبيرا من قبل طلبة المدارس والجمهور بشكل عام.

وأضافت المؤسسة في بيان صحافي أن عدد زوار المهرجان بلغ 7 آلاف زائر إذ قدم المهرجان أسلوبا جديدا للتفاعل مع المادة العلمية مستخدما الفنون والدراما المسرحية في العملية التعليمية لإيصال الأفكار العلمية ما أضفى عامل جذب إضافي للتفاعل مع المهرجان وفعالياته.

وأكدت أن المهرجان الذي نظمته بالتعاون مع مؤسسة «ألف اختراع واختراع» التعليمية ومقرها المملكة المتحدة هدف إلى زيادة اهتمام العامة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وإلى المشاركة الفاعلة من قبل النشء لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم ليكونوا أفرادا فاعلين ومؤثرين.

وذكرت أن المهرجان هدف أيضا إلى نشر الثقافة العلمية حول الروبوتات والذكاء الاصطناعي داعما بذلك الرؤية المستقبلية لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي وتكنولوجي عالمي.

وأشارت إلى تعزيز القيم الضرورية لتطوير العلوم والتكنولوجيا والتي يجب على باحثي وعلماء المستقبل التحلي بها للوصول نحو مستقبل علمي وتكنولوجي أفضل يدعم العملية التنموية في البلاد وتطورها مثل حب الاستطلاع والحس بالمسؤولية والابداع والتفكير بالحلول للاستدامة البيئية.

ولفتت إلى تجربة الزوار مع بعض أشهر الروبوتات في العالم وتفاعلها على خشبة المسرح مع ممثلين من الكويت يؤدون أدوارا إيجابية توصل بشكل مبسط أفكارا أساسية عن علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وكانت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي افتتحت مهرجان «الروبوتات والذكاء الاصطناعي» برعاية سامية في التاسع من فبراير الحالي واستمر حتى 14 من الشهر ذاته.

وضم المهرجان اربعة اجنحة الأول جناح «العرض الاساسي» للتعرف على تاريخ الروبوتات ومسيرتها والثاني خاص بالتعرف على الروبوتات بطريقة تبرز خصائص كل منها أما الجناح الثالث فقد ضم «ورش العمل» لبرمجة بعض الروبوتات التعليمية والجناح فيما ضم الرابع «العاب تفاعلية» أتاح للزوار تجربة ممارسة الألعاب في العالم الافتراضي.