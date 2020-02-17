وزير الدفاع حضر حفل توزيع الشهادات على الطلبة الضباط من الدفعة «46»

برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، أقيم حفل توزيع الشهادات على الطلبة الضباط الخريجين من الدفعة «46» بكلية علي الصباح العسكرية.

وقد هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمة له خلال الحفل أبنائه الخريجين، عبر فيها عن إعتزازه وفخره بهم وداعياً إياهم إلى الجد والإجتهاد والإستفادة مما تلقوه من دروس نظرية وعملية خلال فترة دراستهم في وحداتهم العسكرية التي سوف يلتحقون بها.

كما ألقى المنصور كلمه شكر من خلالها العاملين في كلية علي الصباح العسكرية من قادة وضباط ومعلمين ومدربين وإداريين، على إخلاصهم وتفانيهم بالعمل في إعداد وتأهيل هذه الكوكبة الجديدة من الضباط، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر حفل توزيع الشهادات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن خالد صالح الصباح، ووكيل وزارة الدفاع بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار القادة بالجيش.