عدسة «الكويتية» جالت في سوق شرق.. ورصدت أسعار الأسماك

جالت عدسة «الكويتية» في سوق شرق، ورصدت أسعار الأسماك، وفيما يلي أسعار الأسماك المحلية في سوق شرق اليوم «أمس» بحسب الكيلو:

الأسماك:

– الزبيدي الكويتي 14 دينار.. والإيراني 11 دينار.

– الهامور الكويتي 4 دنانير.. والإيراني 3 دنانير.

– الروبيان الإيراني «جامبو» 5 دنانير.. والـ«متوسط» 4 دنانير.

– النويبي الكويتي «متوسط» 2 دينار.

– الشعوم الكويتي 2.5 دينار.

– البالول الكويتي 7 دنانير.. والإيراني 5 دنانير.

– النقرور الكويتي 5 دنانير.. والإيراني 3.5 دينار.

– السبيطي الكويتي 13 دينار.. والإيراني 10 دينار.

– الشعري الكويتي 2 دينار.

– السبيط الكويتي 1 دينار.

– البياح الكويتي 2.5 دينار.