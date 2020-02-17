المكتبة الوطنية الكويتية تقيم يوما تراثيا.. احتفالاً بالاعياد الوطنية

أقامت مكتبة الكويت الوطنية اليوم يوما تراثيا مميز احتفالا بذكرى العيد الوطني ال 59 وعيد التحرير ال 29 بالتعاون مع بيت السدو ومتحف الكويت الوطني والمرسم الحر وبيت الخزف ووزارة التربية والسفارة المغربية.

وقالت المدير العام للمكتبة الشيخة رشا الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش الاحتفال ان هذه الفعالية التراثية تسلط الضوء على العديد من الأعمال التراثية الكويتية القديمة.

وأضافت الشيخة رشا ان السفارة المغربية كان لها مشاركة مميزة من خلال عرض لعدد من المخطوطات المغربية النادرة من الخزانة الحسنية والتي تم جلبها خصيصا للمشاركة في هذا اليوم التراثي الذي يعبر عن حب العاملين في المكتبة الوطنية لبلدهم الكويت.

وذكرت ان عرض المخطوطات مستمر الى الخميس المقبل وختام فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية ويشمل ندوة ثقافية ستقام مساء اليوم عن المخطوطات المغربية استكمالا لمشاركة السفارة المغربية الشقيقة.

ولفتت الى ان مساء غد الثلاثاء ستقام احتفالية بمناسبة صدور كتاب للكاتب نايف شرار يتناول تاريخ العلاقات الكويتية المغربية.

من جانبه أكد سفير المملكة المغربية لدى الكويت جعفر حكيم ل ان “هذا التعاون يأتي مشاركة للشعب الكويتي في احتفالاته بالأعياد الوطنية وهي مناسبة غالية على قلوب الشعب المغربي والمملكة المغربية التي تربطها علاقات متميزة مع الكويت الشقيقة”.

وأشار حكيم الى انه من هذا المنطلق نحتفل اليوم مع المكتبة الوطنية ومع أهل الكويت بهذه الفعاليات التي تضم معرضا للمخطوطات الملكية النادرة والقديمة جدا والتي جاءت مباشرة من الخزانة الملكية في الرباط اضافة الى محاضرتين حول الثقافة المغربية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.