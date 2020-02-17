بلدية «الأحمدي»: تحرير 4 مخالفات بقيمة 247 ألف دينار لشركات استغلت أملاك الدولة

أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي بعدة جولات ميدانية على مواقع التشوين التى تستغلها الشركات للتأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة بدون وجه حق.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي م. الحميدي المطيري أن الفريق الرقابي بالإدارة ينفذ جولات ميدانية بصفة مستمرة على كافة المواقع التى تقع تحت نطاق المحافظة لرصد المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً على أنه تم تحرير 4 مخالفات بقيمة 247 ألف دينار لشركات مخالفة لاستغلالهم أراضي أملاك الدولة بتراخيص تشوين منتهية.

وطالب المطيري الشركات بالالتزام بالقوانين وعدم استغلال أملاك الدولة قبل الحصول على التراخيص تجنبا للغرامة المخالفة، مطالبا الجميع في حال أى شكوي تخص إدارة السلامة مراجعة الإدارة على الفور.