«الأرصاد»: غيوم وأمطار حتى الخميس المقبل

توقعت الادارة العامة للارصاد الجوية ان يكون طقس اليوم الاثنين غائما الى غائم جزئيا مع فرص لسقوط امطار رعدية متفرقة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض السودان الموسمي متزامنا مع وجود منخفض آخر في طبقات الجو العليا ما أدى الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع سقوط امطار رعدية متفرقة على بعض المناطق.

واشار القراوي الى استمرار هذا الطقس حتى ظهر يوم الخميس على فترات متفاوتة حيث تزداد هذه الحالة شدة خلال الساعات المتأخرة من يوم الأربعاء مع وجود نشاط للرياح الجنوبية الشرقية تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق وخاصة المكشوفة.

وتوقع ان يبدأ الاستقرار في الأحوال الجوية من يوم الجمعة المقبل مع تغير الكتلة الهوائية وتحول الرياح الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.