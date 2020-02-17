«التخطيط»: إنجاز 54 % من مشروع جامعة الشدادية

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي أن نسبة الإنجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «جامعة الشدادية» بلغت 54 % متوقعاً خلال الزيارة التي نظمها قطاع التخطيط والمتابعة في الأمانة لموقع مشروع مدينة صباح السالم الجامعية إنجاز المشروع في سبتمبر 2022.

وذكر مهدي أن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يأتي تحت ركيزة رأس مال بشري إبداعي وهي أحد ركائز خطة التنمية ضمن برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية للتعليم العالي في البلاد وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مايقارب 40 ألف طالب وإنشاء 11 كلية بالحرم الرئيسي للجامعة و5 كليات بالحرم الطبي.

ولفت مهدي إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 2782.6 مليون دينار وأن نسبة الإنجاز في المرحلة التنفيذية بلغت 54 % مشيرا إلى أنه تم التغلب على 70 % من التحديات التي واجهت هذا المشروع كاشفا أن إجمالي العمالة التي تشارك في إنجاز المشروع بلغ 31 ألف و795 عامل منهم 7 % كويتيون.

وأوضح مهدي أن المخطط الهيكلي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية قائم على حرمين جامعيين هما الحرم الرئيسي والحرم الطبي بنسبة 30% من مساحة المدينة مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ حوالي 6 ملايين متر مربع وتستوعب المدينة الجامعية من 40 إلى 50 ألف طالب لافتا إلى أن كافة مكونات الحرم الرئيسي تحت التنفيذ في الوقت الحالي أما الحرم الطبي فقد تم توقيع اتفاقية التصميم في سبتمبر 2018.

وأشار مهدي إلى أن مكونات الحرم الرئيسي تشتمل على 11 مبنى كلية للطلاب ومبنى للطالبات و11 مبنى للأنشطة الطلابية و7 مباني إدارية و 23 مبنى أكاديمي.