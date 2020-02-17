“الصحة”: لا صحة لما يتردد عن تشخيص حالة إصابة بـ”كورونا المستجد كوفيد 19″

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند صحة ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشخيص حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد كوفيد 19» في مستشفيات دولة الكويت.

وقال السند في بيان صحفي اليوم الاثنين إن معظم الصور والمقاطع المشار إليها تعود لتدريبات تجريها وزارة الصحة للوقوف على جاهزية الطواقم الطبية والفنية.

وجدد التأكيد على أن دولة الكويت لم تسجل أي إصابة بالفيروس حتى الآن داعيا المواطنين والمقيمين إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية لمعرفة آخر المستجدات والتطورات واتباع الإرشادات التوعوية والإجراءات الوقائية الخاصة بهذا الشأن.