«الإطفاء» و«الشؤون»: ضوابط خاصة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في صالات الأفراح والحضانات

استقبل نائب المدير العام لقطاع الوقاية في الإدارة العامة للإطفاء اللواء خالد عبدالله فهد في مكتبه صباح يوم أمس الاثنين وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد للتنمية الإجتماعية والأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة هناء الهاجري وذلك لمناقشة اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومواصفات صالات التسلية الخاصة بالصغار وصالات الأفراح والحضانات، وقد اتفق الطرفان على إلزام الجهات ذات الصلة بتوفير متطلبات السلامة لاستخراج تراخيص من الإدارة العامة للإطفاء لتحقيق الحماية والوقاية من الحريق في هذه الأماكن.

حضر الإجتماع عدد من قياديي قطاع الوقاية ووزارة الشئون.